تقرير.. الأهلي أمام منافسه المنتظر بدوري الأبطال.. هاتريك يحصد لقبا وتفوق تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حجز الأهلي مقعده في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بعد فوزه على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة في ختام دور المجموعات من المسابقة القارية.

وسيلتقي وصيف النسخة الماضية في ربع النهائي مع أحد الفرق التي احتلت وصافة المجموعات الثلاث الأولى للبطولة، على ضوء نتيجة القرعة التي يجريها الاتحاد الإفريقي " كاف" مساء الأربعاء المقبل.

ونستعرض في التقرير التالي تاريخ مواجهات الأهلي أمام الثلاثي المرشح لمواجهته في دور الثمانية:

- صنداونز:

احتل الفريق الجنوب إفريقي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة مع الوداد المغربي صاحب المركز الأول.

التقى الأهلي مع صنداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2001، في النسخة التي نجح خلالها المارد الأحمر في حصد اللقب الثالث له في المسابقة.

وعاد الأهلي من جنوب إفريقيا بتعادل (1-1) بهدف سجله سيد عبدالحفيظ، قبل أن يهزم صنداونز في لقاء العودة بثلاثية نظيفة بفضل هاتريك خالد بيبو.

وتجددت مواجهة الفريقين في نسخة 2007 ضمن منافسات دور الـ16، وتعادل الأهلي في جنوب إفريقيا (2-2) بثنائية سجلها محمد بركات وأمادو فلافيو، قبل أن يفوز إيابا (2-0) بهدفي شادي محمد ومحمد أبو تريكة.

ويتفوق الأهلي في المواجهات المباشرة أمام الفرق الجنوب إفريقية في المسابقات الإفريقية، حيث حقق 8 انتصارات من أصل 19 مباراة، مقابل 6 تعادلات والهزيمة في خمس مناسبات.

- حوريا:

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احتل الفريق الغيني المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط خلف الترجي التونسي صاحب المركز الأول برصيد 14 نقطة.

التقى الأهلي مع حوريا في ربع نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، ونجح الأهلي في تخطي عقبة الفريق الغيني والعبور لنصف النهائي.

تعادل الأهلي في غينيا سلبيا قبل اكتساح حوريا في لقاء العودة برباعية نظيفة ليضمن التأهل بنتيجة (4-0) في مجموع المباراتين.

ولم يتلقى الأهلي أي هزيمة أمام الفرق الغينية من قبل، حيث حقق انتصارين وتعادلين، إذ سبق له مواجهة رينيسيمينتو في دور الـ16 لدوري الأبطال عام 2006، وتعادل معه سلبيا قبل الفوز إيابا (4-0).

- شباب قسنطينة:

احتل الفريق الجزائري المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف مازيمبي الكونجولي صاحب المركز الأول في المجموعة برصيد 11 نقطة.

ولم يسبق للأهلي مواجهة شباب قسنطينة من قبل، لكن الفريق الجزائري واجه مصر المقاصة في دور الـ16 للكونفدرالية عام 2016، وودع المسابقة بعد فوزه ذهابا (1-0) قبل أن يخسر في مصر إيابا (3-1).

قسنطينة الذي تواجد في مجموعة الإسماعيلي بالنسخة الجارية من دوري الأبطال تعادل مع الدراويش في مصر (1-1) على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وفاز في الجزائر بنتيجة (3-2).

وخاض الأهلي أمام الأندية الجزائرية 21 مباراة، حقق الفوز خلالها عشر مباريات مقابل ست تعادلات، وتلقى الأحمر الخسارة في خمس مباريات فقط.