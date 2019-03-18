إلى عبد الفتاح.. أين حكام مصر من البطولات الإفريقية؟

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تم تجاهل الحكام المصريين في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.. على الرغم من أن عصام عبد الفتاح هو المسئول عن اختيارات الحكام في منطقة شمال إفريقيا

انتهت مباريات دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي كانت الظاهرة الغريبة فيها هي العدد الضخم من المباريات التي أدارها حكام شمال إفريقيا، في حين تم تجاهل حكام مصر في هذه المرحلة المهمة من عمر البطولة، في ظاهرة غريبة للغاية، حيث كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أن عصام عبد الفتاح عضو مجلس اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام بالجبلاية، هو المسئول عن اختيارات الحكام في منطقة شمال إفريقيا بصفته عضوا بلجنة تحكيم الكاف، والذي تجاهل حكام مصر بصورة غريبة لصالح بقية حكام القارة السمراء.

المصدر أوضح في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «إذا تحدثت عن دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الإفريقي، ستجد أنه لم يظهر أي حكم مصري في المباريات باستثناء جهاد جريشة الحكم المونديالي الذي أدار مباراة واحدة فقط في هذه المرحلة رغم أنه من حكام الصفوة في القارة السمراء». وأردف: "في حين

المصدر أوضح في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «إذا تحدثت عن دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الإفريقي، ستجد أنه لم يظهر أي حكم مصري في المباريات باستثناء جهاد جريشة الحكم المونديالي الذي أدار مباراة واحدة فقط في هذه المرحلة رغم أنه من حكام الصفوة في القارة السمراء». وأردف: "في حين منح عصام عبد الفتاح، الجزائر ممثلة في الحكم مصطفى غربال، 4 مباريات في دور المجموعات أدارها الحكم بمفرده، في حين منح تونس 6 مباريات ممثلة في صادق السالمي الذي أدار 3 مباريات ويوسف السرايري الذي أدار مباراتين بجانب هيثم قيراط الذي أدار مباراة واحدة، كما أعطى، المغرب 5 مباريات، ممثلة في رضوان جيد مباراتين ونور الدين الجعفري 3 مباريات، وهو ما أثار علامات استفهام حول استبعاد عصام عبد الفتاح لحكام مصر من النخبة في إدارة مباريات دور المجموعات بالبطولة القارية الأكبر، ولصالح من يكون هذا الاستبعاد؟». وفي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، كلف عبد الفتاح 3 حكام من مصر بإدارة 3 مباريات في دور المجموعات، وهم أمين عمر ومحمود البنا وأحمد الغندور، في حين منح مصطفى غربال الجزائري 4 مباريات، وصادق السالمي 3 مباريات، وحصل باكاري جاساما على 4 لقاءات، وحصل بامالاك تسيما على 4 لقاءات هو الآخر. Advertisements وتأهل 8 فرق بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث حسم فريق نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل الأولى منذ الجولة الماضية بعد أن وصل رصيده إلى 11 نقطة في المجموعة الأولى، ولم تؤثر خسارته أمام حسنية أغادير المغربي على موقفه، لكنها جاءت في صالح الأخير الذي حصد 3 نقاط ضمن بها التأهل. وفي المجموعة الثانية تصدر فريق الصفاقسي التونسي المجموعة بعد فوزه على رينجرز النيجيري بنتيجة 1-0 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، كما تمكن النجم الساحلي من خطف تذكرة التأهل الثانية بعد أن رفع رصيده إلى 10 نقاط عقب فوزه على ساليتاس البوركيني. وفي المجموعة الثالثة حسم الهلال السوداني صدارة المجموعة بعد فوزه على نكانا الزامبي، ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما تجمد رصيد الفريق الزامبي عند 9 نقاط احتل بها المركز الثاني وتأهل أيضا لدور الـ8 مستفيدًا من خسارة فريق كوتوكو الغاني أمام زيسكو الزامبي. تمكن الزمالك من حجز تذكرة التأهل بعد التعادل مع نصر حسين داي الجزائري بدون أهداف، ورفع رصيده إلى 9 نقاط تصدر بها المجموعة الرابعة، كما حجز فريق جورماهيا الكيني تذكرة التأهل الثانية في المجموعة بعد فوزه على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف دون رد. وفى البطولة الإفريقية نجحت 4 أندية عربية، فى حجز تذكرة العبور لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد ختام مباريات البطولة بدور المجموعات السبت الماضى. وتأهل الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري وشباب قسنطينة الجزائري لدور الثمانية، برفقة صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي وحوريا الغيني وسيمبا التنزاني. كما تأهل الوداد المغربى بعد تصدر الترتيب في المجموعة الأولى، بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد، حيث رفع الوداد رصيده إلى 10 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام الوصيف صن داونز، وحل لوبي ستارز ثالثًا برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن أسيك أبيدجان متذيل الترتيب.

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