شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تنتقد «صلاح» بسبب صيامه التهديفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فتحت جماهير نادى ليفربول الإنجليزى النار على محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى والريدز، بسبب تذبذب مستواه فى الفترة الأخيرة وغيابه عن تسجيل الأهداف، ولاسيما فى مباراة فولهام، التى أقيمت، مساء أمس الأول.

وكان ليفربول قد فاز بصعوبة على فولهام، بنتيجة 2/1، واقتنص صدارة الدورى مؤقتًا برصيد 76 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتى الذى لعب مباراة أقل.

البداية كانت مع مشجع طالب بإراحة محمد صلاح، حيث غرد عبر موقع التواصل الاجتماعى: «مو يبدو وكأنه يجب أنّ يجلس بديلًا، أرجوا إعطاءه راحة من فضلك».

وكتب آخر: «صلاح يحتاج إلى مزيد من الثقة، وأن يكون أكثر تعاونًا مع فريقه».

فى نفس السياق، حقق محمد صلاح رقما سلبيا خلال مسيرته فى الدورى الإنجليزى، أمام فولهام، بعدما فشل فى هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالى.

وتعد هذه المرة الأولى التى يفشل فيها صلاح بالتسجيل فى خمس مباريات متتالية بالدورى الإنجليزى.

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ولم يتمكن صلاح من التسجيل فى الأربع مباريات السابقة لليفربول بالدورى أمام مانشستر يونايتد، وواتفورد،

إيفرتون وبيرنلى.

من جانبه، دافع الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول، عن محمد صلاح، بسبب غيابه عن التسجيل فى المباريات الماضية.

وقال كلوب فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ميرور»: «هذا حياتنا، الناس تكون سعيدة وتحتفل بنا عندما نسجل أو نتخذ قرارات صحيحة فى الملعب».

وواصل: «فى أغلب الأحيان أكون سعيدا بما يقدمه صلاح، اليوم كان يمكن أن يلعب أفضل لكن أى مهاجم يمكن أن يتعرض لفترات يغيب فيها عن التسجيل مثل تلك».

وأكمل: «على أى حال، من الجيد أننا سندخل مرحلة توقف دولى وهو يحتاج ذلك وكل شىء سيعود جيدا وأنا راض بشكل

كامل عنه».

وأتم: «لا يهم من يسجل، المهم هو أن نواصل العمل فى الملعب وهذا ما يفعله ولذلك أنا راض».

فى السياق ذاته، سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على فوز ليفربول الصعب الذى حققه على فولهام حيث قالت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية: «ليفربول يقتنص الفوز بهدف متأخر لميلنر بعدما منح فان دايك هدية سجل بها بابل هدف التعادل لفولهام».

فيما قالت صحيفة «ذا صن»: «هدف ميلنر المتأخر من ركلة جزاء وهدف مانى من تسديدة قوية يمنحان ليفربول القمة مجددا».