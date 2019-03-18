شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن الطوارئ استعداداً لـ«الزمالك وبيراميدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدرس الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى تخصيص مكافأة خاصة للاعبين، حال الفوز فى الأربع مباريات المقبلة ببطولة الدورى الممتاز، والتى يستهلها المارد الأحمر بمواجهة الزمالك يوم 30 من مارس الجارى، ثم الاتحاد السكندرى، ومصر المقاصة وبيراميدز، حيث يعتبر مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، أن الفوز فى المباريات الأربع وحصد الـ12 نقطة تجعل الفريق على بعد خطوات قليلة من التتويج ببطولة الدورى الممتاز. ووافق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على اقتراح مارتن لاسارتى فى إطار محاولة تحفيز اللاعبين بشتى الطرق، من أجل مواصلة الانتصارات فى بطولة الدورى، والحفاظ على اللقب المحلى.

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من ناحية أخرى، شدد المدير الفنى على اللاعبين بالحفاظ على النسب الغذائية وتناول الطعام الصحى، على مدار اليوم، وذلك خلال أيام الراحة الثلاثة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين، عقب مواجهة شبيبة الساورة الجزائرى، والتأهل لدور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يستأنف الفريق تدريباته فى العاشرة صباح غدٍ «الأربعاء» على أرض ملعب مختار التتش بالجزيرة، وأبلغ المدير الفنى اللاعبين بإجراء اختبار لقياس الأوزان غداً، ويخشى الجهاز الفنى أن تحدث زيادة فى أوزان اللاعبين خلال فترة الراحة، كما يعقد لاسارتى جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الغد من أجل وضع برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك، ويسعى لاسارتى خلال الجلسة مع جهازه المعاون أيضًا، للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالوحدات التدريبية والبدنية التى ستشهدها الفترة الحالية التى تشهد توقف المسابقة المحلية، لارتباط المنتخب الوطنى الأول بخوض مباراتى النيجر ونيجيريا بجانب معسكر المنتخب الأوليمبى فى إسبانيا، الذى يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام أمريكا وهولندا.

من جهة أخرى، قال سيد عبد الحفيظ إنه تقرر خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدورى، استعدادًا لمواجهة الزمالك. وأضاف أنه لم يتحدد بعد موعد أو طرف المباراة الودية، مؤكدًا أنه جارٍ الاتفاق مع أحد الأندية لخوض تلك المباراة التجريبية. وأوضح أن الجهاز الفنى، بقيادة مارتن لاسارتى، يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من الودية المقبلة، من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة الزمالك المهمة والمرتقبة، وأشار عبد الحفيظ إلى أن المباراة الودية المرتقبة ستكون فرصة جيدة لتجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، وأيضا الذين لم يشاركوا بشكل أساسى الفترة الماضية، من أجل تجهيز الجميع والاطمئنان على حالة المصابين، وكشف عن أنه سيحضر قرعة ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا غداً، ممثلاً عن النادى الأهلى، وكان الفريق قد صعد إلى ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى بعد تصدره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط، عقب فوزه على شبيبة الساورة الجزائرى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

والفرق الثلاثة المرشح أحدها لمواجهة الأهلى هى صن داونز الجنوب أفريقى الذى احتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد ١٠ نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة مع الوداد المغربى صاحب المركز الأول، وحورويا الغينى الذى نجح فى حجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية بعدما احتل المركز الثانى برصيد ١٠ نقاط، خلف الترجى التونسى، صاحب المركز الأول برصيد ١٤ نقطة، وأخيرا النادى الرياضى القسنطينة الجزائرى الذى نجح فى التأهل عن المجموعة الثالثة فى المركز الثانى برصيد ١٠ نقاط، خلف مازيمبى الكونغولى صاحب المركز الأول فى المجموعة برصيد ١١ نقطة.