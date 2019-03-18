شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للإسماعيلي يمنح اللاعبين 5 أيام راحة من التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة المدير الفني البلجيكي سيدومير يانيفسكي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات تمتد حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد ختام مشوار الفريق في منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وكانت بعثة الإسماعيلي عادت في وقت سابق اليوم الاثنين إلى مصر، بعد رحلة سفر شاقة قادمة من تونس عن طريق المغرب، عقب مواجهة فريق الأفريقي التونسي بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء فترة الراحة استعدادا لمواجهة فريق إنبي يوم 29 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز التاسع برصيد 31 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة، فيما يحتل إنبي المركز الثامن عشر (الأخير) برصيد 22 نقطة.