شكرا لقرائتكم فريق الإسماعيلي فى الثلاجة بعد الخروج الأفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة يانوفيسكى اللاعبين راحة تمتد لمدة 4 أيام تنتهى الجمعة المقبل وذلك عقب ختام مشوار الفريق بمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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كانت البعثة قد وصلت اليوم إلى القاهرة بعد رحلة سفر شاقة قادمة من تونس عقب مواجهة بطلها الإفريقى بالجولة السادسة من مرحلة المجموعات بالبطولة.

من المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء فترة الراحة استعدادا للقاء انبى يوم 29 مارس الجارى لحساب الأسبوع الــ26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.