شكرا لقرائتكم أحمد مرتضي يقاوم التعصب بصورة مع مشجع أهلاوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" صورة له مع مشجع للنادي الأهلي، وذلك خلال حضوره مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وعلق أحمد مرتضى على الصورة كاتباً "الراجل دا طبعاً بالنسبه ليكم طبعاً مش طبيعي طيب يا سيدي اعتبره عايز الزمالك والأهلي يلعبوا مع بعض في السوبر الافريقي و الزمالك يكسب ان شاء الله".

جدير بالذكر أن الزمالك قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 9 نقط عقب تعادله سلبياً مع فريق نصر حسين داي الجزائري خلال مباراة الأمس.