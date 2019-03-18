شكرا لقرائتكم سيناريو انتحارى من أيمن حفنى للهروب من جحيم جروس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم رفض أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، افتعال الازمات فى العلن بعد تجاهله بشكل مستمر من جانب السويسرى كرستيان جروس، إلا أن الحاوى بدأ فى وضع سيناريو للهروب من جحيم دكة الخواجة.

ويرفض جروس الاستعانة بخدمات أيمن حفنى بشكل أساسى مع الزمالك، أو حتى استخدامه كورقة رابحة خلال سير اللقاء، رغم تألقه عند الظهور على فترات فى المباريات الهامة مثلما حدث فى مواجهة النجوم وأحرز هدف الفوز بعد دقائق من نزوله كبديل، ليحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية فى مشوار المنافسة على لقب الدورى، الأمر الذى أشعل غضب حفنى خاصة بعدما صبر فترة طويلة جدًا على هذا التجاهل.

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كشف مصدر مقرب من أيمن حفنى لـ"الخليج 365" أن اللاعب أبدى غضبه الشديد من خروجه التام من حسابات الخواجة السويسرى، وعدم الاعتماد عليه بأى شكل من الأشكال رغم تقديم كل ما بوسعه فى التدريبات لينال إعجابه إلا أن المدرب يتجاهله دون سبب مقنع.

أضاف المصدر، أن أيمن حفنى تحدث مع المقربين منه وابدى لهم غضبه الشديد من تلك المعاملة، على الرغم من رفض جروس رحيله خلال الميركاتو الشتوى الماضى بعدما عرض اللاعب الانتقال لنادى أخر خارج مصر على سبيل الإعارة للمشاركة فى المباريات وهو ما رفضه الخواجة، وكذلك مجلس الإدارة.

وشهدت الساعات الماضية محادثات بين أيمن حفنى وبعض وكلاء اللاعبين بالبحث له عن عروض خارجية للرحيل عن الزمالك فى نهاية الموسم الجارى، رافضًا الانتقال لأحد أندية الدورى المصرى مؤكدا أنه سيضحى برغبة الاستمرار فى الزمالك من أجل الهروب من جحيم الدكة.