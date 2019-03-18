شكرا لقرائتكم بوطيب على رأس الغائبين عن مران الزمالك قبل موقعة المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيب المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، وعمر صلاح حارس المرمى، ومحمد عبد السلام مدافع الفريق، عن التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب النادي فى إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء فى إطار منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز. وجاء غياب غياب صلاح وعبد السلام بسبب الانضمام للمنتخب الأوليمبي، تحضيرًا لمواجهتى أمريكا وهولندا يومى 22 و26 من شهر مارس الجارى، بينما تغيب بوطيب بسبب انضمامه لمنتخب المغرب.

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