جروس يستدعى الحاوي قبل موقعة الذئاب...

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جدة - عمرو شويل انتظم أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، فى إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم، الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
جاء انتظام حاوي الزمالك عقب انتهائه من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي خضع له خلال الفترة الماضية، وفقًا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة كرستيان جروس.
ويبتعد أيمن حفنى عن المشاركة مع الزمالك فى الفترة الماضية، بسبب وجهة نظر كرستيان جروس، الذى يفضل عدم الاعتماد على الحاوى بشكل أساسى، ويستبعده من حساباته.
كما خاض لاعبو الفريق البدلاء في لقاء أمس أمام نصر حسين داي الجزائري في كأس الكونفيدرالية الأفريقية وكذلك المستبعدون، تدريبات تأهيلية بالكرة، وعقب هذه الفقرة، خاضت نفس المجموعة تقسيمة قوية بجزء من الملعب أشرف عليها السويسري كريستيان جروس وبيير شومان المدرب العام، وأيمن عبد العزيز المدرب المساعد، كما قام جروس ومعاونوه بتدريب اللاعبين علي بعض الجمل الفنية.
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