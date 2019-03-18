شكرا لقرائتكم "دش" ساخن من حسام حسن للاعبي سموحة لتصحيح المسار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الجهاز الفني لسموحة بقيادة العميد حسام حسن على علاج أخطاء الفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية، والتى تأتى بسبب معسكر المنتخب الوطني المقام حالياً.

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ووجه حسام حسن انتقادات لاذعة للاعبيه بعد الخسارة الأخيرة أمام المصري بسبب تهاون بعض اللاعبين، وعدم تنفيذ البعض الأخر التعليمات المطلوبة منهم، الأمر الذى تسبب بالنهاية فى خسارة الفريق برباعية مقابل هدفين.

وتحدث حسام حسن مع جهازه المعاون على ضرورة استغلال فترة التوقف بالشكل الأمثل لعلاج الأخطاء قبل استئناف الفريق لمبارياته المتبقية فى المسابقة، مبدياً فى الوقت ذاته ثقته فى اللاعبين وقدرتهم على انهاء الموسم بشكل جيد.