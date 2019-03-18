شكرا لقرائتكم الفيحاء يخسر تجربة اتحاد كلباء في "دقيقتين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر الفيحاء مباراته الودية التي جمعته باتحاد كلباء الإماراتي، يوم الاثنين، بنتيجة هدف مقابل هدفين، في التجربة التي أقيمت في دبي.
وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بنتيجة التعادل السلبي، قبل أن يفتتح الفيحاء التسجيل في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني عن طريق عبدالرحمن البركة، واستطاع اتحاد كلباء قلب النتيجة خلال دقيقتين، عندما أدرك التعادل في الدقيقة 85 وجاء الهدف الثاني في الدقيفة 87.
ويحتل الفيحاء المركز 15 "قبل الأخير" في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بـ"19 نقطة"، ويخوض معسكرا تحضيريا في الإمارات استعدادا للمباريات المتبقية.
وافتقد الفيحاء لجهود أربعة لاعبين بسبب الإصابة، يتقدمهم دانيلو اسبريا، إلى جانب سامي الخيبري وتوفيق بوحيمد ومهند فلاتة.
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