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نجوم الإسماعيلي راحة طويلة بفرمان من سيدومير يانوفيسكي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة سيدومير يانوفيسكي اللاعبين راحة تمتد لمدة 4 أيام تنتهى الجمعة المقبلة وذلك عقب ختام مشوار الفريق بمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

كانت البعثة قد وصلت اليوم إلى القاهرة بعد رحلة سفر شاقة قادمة من تونس عقب مواجهة بطلها الأفريقى بالجولة السادسة من مرحلة المجموعات بالبطولة.

من المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء فترة الراحة استعدادًا للقاء إنبي يوم 29 مارس الجارى لحساب الأسبوع الــ26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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