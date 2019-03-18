شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الجمباز الفنى تصل قطر للمشاركة فى بطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة مصر للجمباز الفنى رجال وآنسات اليوم إلى قطر للمشاركة فى بطولة كأس العالم بالدوحة خلال الفترة من 18 حتى 24 مارس الجارى والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وتضم بعثة مصر المشاركة فى البطولة اللاعبين على أبو القاسم - طارق حمدى شلبى وعمر العربى واللاعبة نانسى طمان. ويتكون الجهاز الفنى من زكريا محيي الدين وعمرو طلعت وأحمد عبد الراضى والحكم الدولى دكتور محمد على والحكمة الدولية هبة زكريا. يشارك فى البطولة 130 لاعبًا ولاعبة يمثلون 53 دولة.

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