شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى جاهز لموقعة المقاولون بعد انتهاء برنامج التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، فى التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب النادي، فى إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

جاء انتظام حاوى الزمالك عقب انتهائه من البرنامج التأهيلى والعلاجى الذى خضع له خلال الفترة الماضية، وفقًا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة كرستيان جروس.

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ويبتعد أيمن حفنى عن المشاركة مع الزمالك فى الفترة الماضية، بسبب وجهة نظر كرستيان جروس، الذى يفضل عدم الاعتماد على الحاوى بشكل أساسى، ويستبعده من حساباته.

كما خاض لاعبو الفريق البدلاء فى لقاء أمس أمام نصر حسين داى الجزائرى فى كأس الكونفيدرالية الأفريقية وكذلك المستبعدون، تدريبات تأهيلية بالكرة، وعقب هذه الفقرة، خاضت نفس المجموعة تقسيمة قوية بجزء من الملعب أشرف عليها السويسرى كريستيان جروس وبيير شومان المدرب العام، وأيمن عبد العزيز المدرب المساعد، كما قام جروس ومعاونوه بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية.