شكرا لقرائتكم خبر عن بوطيب وصلاح وعبد السلام يغيبون عن تدريبات الزمالك استعدادا للذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، وعمر صلاح حارس المرمى، ومحمد عبد السلام مدافع الفريق، عن التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب النادى فى إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء فى إطار منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء غياب صلاح وعبد السلام بسبب الانضمام للمنتخب الأولمبي، تحضيرًا لمواجهتى أمريكا وهولندا يومى 22 و26 من شهر مارس الجارى، بينما تغيب بوطيب بسبب انضمامه لمنتخب المغرب.