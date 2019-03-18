شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اتحاد الكرة يعلن القميص الجديد للمنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد المصرى لكرة القدم عن القميص الجديد للمنتخب الوطنى الذى سيرتديه خلال المواسم الأربعة المقبلة بناء على التعاقد مع شركة عالمية جديدة بدءًا من العام الحالي حتى نهاية عام 2022.

ويظهر المنتخب الأول بالقميص الجديد لأول مرة أمام النيجر، يوم السبت المقبل فى الجولة الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا.



