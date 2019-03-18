الجودو يعسكر بالمركز الأولمبى استعدادًا للبطولة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل منتخب الجودو معسكرًا مغلقًا بالمركز الأولمبى بالمعادى، فى إطار الاستعداد للمشاركة بالبطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 23 حتى 29 أبريل المقبل بكيب تاون بجنوب أفريقيا. ويقام على هامش البطولة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى بحضور ممثلى الدول أعضاء الاتحاد. يذكر أن مصر تستضيف البطولة العربية للناشئين والشباب فبراير المقبل بشرم الشيخ.

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