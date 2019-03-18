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حسام حسن يستغل التوقف لإصلاح الأخطاء فى سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى لسموحة بقيادة العميد حسام حسن على علاج أخطاء الفريق خلال فترة توقف الدورى الحالية، والتى تأتى بسبب معسكر المنتخب الوطنى المقام حاليًا.

ووجه حسام حسن انتقادات لاذعة للاعبيه بعد الخسارة الأخيرة أمام المصرى بسبب تهاون بعض اللاعبين، وعدم تنفيذ البعض الأخر التعليمات المطلوبة منهم، الأمر الذى تسبب بالنهاية فى خسارة الفريق برباعية مقابل هدفين.

وتحدث حسام حسن مع جهازه المعاون على ضرورة استغلال فترة التوقف بالشكل الأمثل لعلاج الأخطاء قبل استئناف الفريق لمبارياته المتبقية فى المسابقة، مبديًا فى الوقت ذاته ثقته فى اللاعبين وقدرتهم على إنهاء الموسم بشكل جيد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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