شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستغل التوقف لإصلاح الأخطاء فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى لسموحة بقيادة العميد حسام حسن على علاج أخطاء الفريق خلال فترة توقف الدورى الحالية، والتى تأتى بسبب معسكر المنتخب الوطنى المقام حاليًا.

ووجه حسام حسن انتقادات لاذعة للاعبيه بعد الخسارة الأخيرة أمام المصرى بسبب تهاون بعض اللاعبين، وعدم تنفيذ البعض الأخر التعليمات المطلوبة منهم، الأمر الذى تسبب بالنهاية فى خسارة الفريق برباعية مقابل هدفين.

وتحدث حسام حسن مع جهازه المعاون على ضرورة استغلال فترة التوقف بالشكل الأمثل لعلاج الأخطاء قبل استئناف الفريق لمبارياته المتبقية فى المسابقة، مبديًا فى الوقت ذاته ثقته فى اللاعبين وقدرتهم على إنهاء الموسم بشكل جيد.

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