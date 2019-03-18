شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول جلسة لجروس مع لاعبى الزمالك بعد التأهل لربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعى المقام حاليًا، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء فى إطار منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وهنأ جروس اللاعبين على الأداء والروح القتالية بمباراة أمس أمام نصر حسين داى فى الجزائر، والتى حسمت الصعود لربع نهائى كأس الكونفيدرالية، وطالب الخواجة اللاعبين بغلق الصفحة الأفريقية والتركيز فى لقاء المقاولون العرب القادم بالدورى الممتاز.