أول صور للقميص الرسمي الجديد للمنتخب الوطني

كتب- يوسف شعبان

أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، القميص الجديد للمنتخب الوطني الذي سيرتديه خلال المواسم الأربعة المقبلة بناء على التعاقد مع شركة "بوما" العالمية بدءا من العام الحالي وحتى نهاية عام 2022.

وتنشر "فيتو" أول صور للقميص الجديد للفراعنة الذي جاء بالألوان المعتادة الأبيض والأحمر.

وكان اتحاد الكرة تعاقد مع شركة «بوما» العالمية للملابس والأدوات الرياضية، لتغطية احتياجات المنتخبات الوطنية كافة، مؤكدا أن سابق التعامل مع الشركة في فترات عديدة ساهم في إنجاز الاتفاق، كما أن سمعة المنتخب الوطني ووصوله إلى...