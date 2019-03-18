"فرانس فوتبول" تصنف جوارديولا ضمن أفضل 5 مدربين فى تاريخ كرة القدم

كتب سيد حسنى كشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن أفضل 5 مدربين فى تاريخ كرة القدم، وذلك خلال تقرير لها اليوم الإثنين. وتصدر القائمة، المدرب الهولندى رينوس ميتشيلز، مدرب برشلونة ومنتخب هولندا فى فترة الستينيات، وحل الإسكتلندى السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخى لمانشستر يونايتد فى المركز الثاني. وفى المركز الثالث تواجد الإيطالى آريجو ساكي، الذى أسهم فى تغيير شكل الكرة الإيطالية، وفاز مع نادى إيه سى ميلان، بلقب وحيد فى بطولة دورى أبطال أوروبا. وجاء فى المركز الرابع الأسطورة الهولندى يوهان كرويف مدرب برشلونة السابق، ومن...

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