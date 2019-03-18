42 ميدالية حصيلة مصر بعد اليوم الرابع للأولمبياد الخاص بأبوظبى

كتب: محمد خيري
ارتفعت حصيلة ما حققة لاعبو الأولمبياد الخاص المصري، في بطولة الألعاب العالمية المقامة حاليا في أبو ظبي إلى 42 ميدالية متنوعة عبارة عن 16 ذهبية و14فضية و12 برونزية، بالإضافة إلى حصولهم على 12 مركز رابع ، 5 مركز خامس و4 مركز سادس ، و2 مركز ثاني.
وكانت آخر إنجازات الفراعنة ما حققه أبطال البولينج في مسابقات فردي البولينج بحصول مؤمن محمد على الذهبية، وسامح نبيل عياد على الميدالية الذهبية، وحصدت إسراء محمد فكري ميدالية الذهبية، بينما حصلت سعاد محمود فرغلي على الميدالية الفضية.
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