مران الزمالك.. عودة حفني ورسالة جروس استعدادًا للمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بدأ الزمالك استعداداته لمواجهة المقاولون العرب بعد عودة بعثة الفريق إلى القاهرة اليوم الأحد قادمة من الجزائر، عقب خوض المباراة أمام نصر حسين داي.

وتعادل الزمالك مع نصر حسين داي الجزائري سلبيا في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية. وتأهل الأبيض إلى دور الثمانية بتصدره المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط.

وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس خوض تدريبات الفريق اليوم على ملعب النادي، إذ رفض الجهاز الفني الراحة في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون بالدوري.

وعقد جروس جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، حيث هنّأهم على الأداء والروح القتالية بمباراة نصر حسين داي.

Advertisements

وطلب المدير الفني من اللاعبين غلق ملف البطولة الكونفدرالية والتركيز في لقاء المقاولون من أجل تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة المسابقة.

وغاب الثنائي عمر صلاح حارس مرمى الزمالك ومحمد عبدالسلام مدافع الفريق عن المران لانضمامهما للمنتخب الأولمبي، كما تغيب المهاجم المغربي خالد بوطيب لانضمامه لمنتخب المغرب.

وانتظم أيمن حفني صانع ألعاب الفريق بعد إنهاء البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.

وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط.

يذكر أن الزمالك، الذي يحتل صدارة الدوري بـ52 نقطة، يستعد حاليا لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من المسابقة مساء الأربعاء المقبل.