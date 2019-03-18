بالصور| اتحاد الكرة يكشف عن القميص الجديد للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الذي سيرتديه خلال المواسم الأربعة المقبلة.

وظهر القميص الجديد للمنتخب الوطني حاملا شعار شركة "بوما" العالمية بدءا من العام الحالي وحتى نهاية عام 2022.

وكان المنتخب الوطني ارتدي قميص تحت رعاية شركة "أديداس" العالمية خلال منافسات كأس العالم بروسيا 2018، ليعود مجددا لنفس الشركة التي فاز معها بآخر 3 بطولات بكأس أفريقيا للأمم.