محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تشهد الأيام المقلبة توقف الدوريات في العالم، لخوض المنتخبات عددا من المواجهات سواء الودية أو الرسمية، طبقا للأجندة الدولية التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا".
ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر لقاء رسمي أمام النيجر بتصفيات أمم أفريقيا 2019 ولقاء ودي مع منتخب نيجيريا، في إطار الاستعداد لكأس أفريقيا الصيف المقبل.
ونرصد في هذا التقرير أهم المباريات سواء الرسمية أو الودية بين المنتخبات خلال فترة توقف الدولي.
21 مارس
السعودية× الإمارات - الموعد 15:45 مساءً - على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة- الحدث( مباراة ودية).
22 مارس
منتخب مصر الأوليمبي _ المنتخب الأمريكي - الموعد 6 مساء - ( ودي)
إنجلترا× التشيك - الموعد 21:45 مساءً - الحدث (التصفيات المؤهلة ليورو 2020).
البرتغال× أوكرانيا- الموعد 21:45 مساءً - الحدث (التصفيات المؤهلة ليورو 2020).
23 مارس
النيجر × مصر - الموعد 17:30 - الحدث (تصفيات أمم أفريقيا 2019).
إيطاليا× فلندا - الموعد 21:45 مساءً - الحدث (التصفيات المؤهلة ليورو 2020).
إسبانيا × النرويج - الموعد 21:45 مساءً - الحدث (التصفيات المؤهلة ليورو 2020).
24 مارس
هولندا × ألمانيا- الموعد 21:45 مساءً - الحدث (التصفيات المؤهلة ليورو 2020).
ليبيا× جنوب أفريقيا - الموعد 19:00 مساءً - الحدث ( تصفيات أمم أفريقيا 2019).
25 مارس
البرتغال× صربيا - الموعد 21:45 مساءً - الحدث (التصفيات المؤهلة ليورو 2020).
فرنسا × أيسلندا الموعد 21:45 مساءً - الحدث (التصفيات المؤهلة ليورو 2020).
26 مارس
مباراة ودية بين نيجيريا ومنتخب مصر في السادسة مساءًَ.
وفي نفس اليوم يقام عدد من المباريات الودية أبرزها:
منتخب مصر الأوليمبي× منتخب هولندا الأوليمبي - الموعد 4 مساء ( ودي)
البرازيل× التشيك - الموعد 21:45 مساءً
المغرب× الأرجنتين- الموعد 21:00 مساءً
الجزائر× تونس - الموعد 21:00 مساءً
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزهم هولندا وألمانيا.. مصر ونيجيريا.. 16 مباراة لا تفوتك بالأجندة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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