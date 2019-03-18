رياضة | محلة دياي بطل محافظة كفر الشيخ في دوري مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلة دياي بطل محافظة كفر الشيخ في دوري مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مركز شباب محلة دياي لقب بطلولة دوري مراكز الشباب التي أختتمت اليوم في محافظه كفرالشيخ عقب تغلبة على فريق مركز شباب كفر الشيخ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية .

خاض محلة دياي اللقاء بتشكيل ضم : محمد صلاح وأحمد عبيد وعبد فلوص والسيد جبر ومحمود القنوم وأحمد شوقي وأحمد كشكه ومحمد أبوريه وهريسة، وأحمد السيد ومحمد المصري.

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سجل أهداف الفوز لفريق محلة دياي، أحمد شوقي وأحمد عبيد ومحمد المصري،

وأحرز هدفي فريق مركز شباب لكفر الشيخ سافيولا والسعيد فتوح.

وعقب المباراة تسلم الفريق الفائز كأس البطولة التي تقام للموسم السادس على التوالي وسط فرحة عارمة من الجهاز الفني واللاعبين.