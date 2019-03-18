رياضة | جروس يهنئ اللاعبين.. ويطلب التركيز في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يهنئ اللاعبين.. ويطلب التركيز في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري كريستيان جروس المير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي.

حيث هنأ جروس اللاعبين علي الأداء والروح القتالية بمباراة أمس أمام نصر حسين داي فى الجزائر، والتي حسمت الصعود لربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

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وطالب المدير الفنى للزمالك، اللاعبين بغلق الصفحة الافريقية والتركيز في لقاء المقاولون العرب القادم بالدوري الممتاز.

في السياق نفسه، تغيب عمر صلاح حارس مرمى الزمالك ومحمد عبدالسلام مدافع الفريق والمهاجم المغربي خالد بوطيب، عن المران.

جاء غياب صلاح وعبدالسلام بسبب الانضمام للمنتخب الأوليمبي ، بينما تغيب بوطيب بسبب انضمامه لمنتخب المغرب.