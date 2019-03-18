رياضة | بأوامر "زيدان".. 11 صفقة نارية مطلوبة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأوامر "زيدان".. 11 صفقة نارية مطلوبة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية عن الصفقات التي يرغب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتولي "زيدان" القيادة الفنية لفريق ريال مدريد خلفًا لـ"سانتياجو سولاري" والذي رحل بسبب سوء النتائج، وينوي "زيزو" تدعيم صفوف الفريق بمجموعة من الصفقات القوية من أجل اعادة بريق الملكي والعودة مجددًا لمنصات التتويج.

وذكرت قناة "HLN" أن زين الدين زيدان طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع بعض نجوم الكرة العالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الملكي وهم:

- إيدين هازارد (بلجيكا / تشيلسي)

- نيمار (البرازيل / باريس سان جيرمان)

- كيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جيرمان)

- ساديو ماني (السنغال / ليفربول)

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- رحيم سترلينج ( إنجلترا / مانشستر سيتي)

- دافيد دي خيا (اسبانيا / مانشستر يونايتد)

- نجولو كانتي (فرنسا / تشيلسي)

- كريستيان إريكسن (الدنمارك / توتنهام)

- بول بوجبا (فرنسا / مانشستر يونايتد)

- هاري كين (إنجلترا / توتنهام)

- ماورو إيكاردي (الارجنتين / إنتر ميلان)