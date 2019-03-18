رياضة | ميسي يضع 3 صفقات على طاولة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يضع 3 صفقات على طاولة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني وجه صدمة قوية للفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن ميسي يرفض تماما فكرة تعاقد برشلونة مع الفرنسي أنطوان جزيزمان خلال الفترة القادمة من الانتقالات.

واضاف الموقع، أن ميسي طلب من برشلونة التعاقد مع مهاجم صريح في مركز "9" ليكون بديل مستقبلي للمهاجم الحالي لويس سواريز.

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وتابع الموقع، أن ميسي وضع ثلاثة أسماء على طاولة برشلونة للتعاقد مع أحدها، الأول هو يوفيتش مهاجم انتراخت فرانكفورت الألماني بقيمة 60 مليون يورو حيث يملك 22 هدفا ولديه مستقبل واعد.

المهاجم الثاني هو ماكسي غوميز لاعب فريق سيلتا فيجو وتبلغ قيمته 25 مليون يورو ولديه خبرة في الدوري الإسباني.

أما المرشح الثالث فهو تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج الألماني والذي يرتبط بعقد حتي عام 2020 وتبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو.