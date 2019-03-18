رياضة | خطوة مجنونة من تشيلسي تجاه هازارد وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة مجنونة من تشيلسي تجاه هازارد وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي تشيلسي موقفه تجاه التضحية بخدمات إيدين هازارد الذي يتصارع على ضمه ريال مدريد الإسباني وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي القادمة.

وطالب الفرنسي زين الدين زيدان، إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع هازارد خلال الصيف القادم، من أجل تدعيم صفوف الملكي بعد انهياره في الموسم الحالي عقب رحيله نجمه كريستيانو رونالدو.

وأوضحت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن نادي تشيلسي سوف يرفض رحيل هازارد إلى ريال مدريد في صيف 2019، وفي هذه الحالة سيرحل البلجيكي بالمجان في يونيو 2020 للريال.

وتتجه إدارة البلوز إلى الاستغناء عن الأرباح المادية من صفقة انتقال هازارد من أجل الإبقاء عليه، بينما سيتم التعاقد مع بديله في صيف 2020 بعد انتهاء العقوبة والموقعة عليه من "الفيفا" بعد ثبوت مخالفات على النادي اللندني.