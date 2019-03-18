رياضة | تعادل البنك الاهلي مع الشرقية في دورة الترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل البنك الاهلي مع الشرقية في دورة الترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق البنك الاهلي مع فريق الشرقية خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب نادي البنك في الجولة الأولى للترقى للقسم الثاني.

خاض فريق البنك الاهلي اللقاء بتشكيل تكون من : عبد الفتاح حسن حارس مرمى، وسمير ممدوح وطارق جمال وامير مدحت وماجد عادل، وأحمد محمد وعبد المجيد أمام وأسامة مصطفى وأحمد عيد ومحمد الشربيني وعمرو عزت. البدلاء أحمد صبحي، سعد سعيد ومحمود قرنى ومحمد محمد ومحمد حامد و كونى امادر وحسام محمد. وجاء تشكيل الشرقية مكون من : سيد عماد حسن محمد وعبد الله عثمان وأحمد أحمد ومحمد صالح وطة على وفرج كمال وكريم محمد وشريف وصفى Advertisements

وأحمد عبد الغني وعبد الله ابراهيم، وفي البدلاء أحمد محمد وعصام عيد وعمرو محمد وسيد سيد ومحمود أحمد وحاتم توفيق وائل السيد. شهدت المباراة أداء متواضع من جانب لاعبو الفريقان، دون خطورة على المرمى، في ظل حرص كل منهما على عدم الخسارة مبكراً ليحصل كل فريق على أول نقطة في سباق الترقي. أدار المباراة الحكم سعيد حمزة وعاونه هانى العراقي مساعد أول ورجب محمد مساعد ثاني ، وعلاء صبري حكم رابع. 1- السكة الحديد 3 نقاط

2- البنك الأهلي نقطة وحيدة

3- الشرقية نقطة وحيدة

4- نجمة سيناء بلا نقاط

5- المالية بلا نقاط

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