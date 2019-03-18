رياضة | إجراء تأديبي ضد كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراء تأديبي ضد كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي إجراء تأديبيا بسبب احتفاله عقب تسجيله لأحد أهدافه الثلاثة في الانتصار 3-صفر على أتليتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي.

وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن اللاعب البرتغالي سيواجه جلسة استماع، يوم الخميس المقبل، بسبب "تصرف غير لائق" خلال مباراة إياب دور 16 حيث أكمل يوفنتوس الانتصار 3-2 في مجموع المباراتين.

وأصدر رونالدو إشارة مشابهة لتلك التي قام بها دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد أثناء احتفاله بهدف التقدم لفريقه في مباراة الذهاب بأن استدار باتجاه الجماهير ووضع يديه على سرواله، في احتفال اعتبر "بذيئا".

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وجرى تغريم سيميوني مبلغ 20 ألف يورو (22708 دولار) بسبب الواقعة لكن لم يتم إيقافه عن إدارة مباراة الإياب.

ومن المقرر أن تتخذ الهيئة القارية قرارها بشأن رونالدو في 21 مارس، علما بأن فريقه سيلاقي أياكس أمستردام الهولندي في الدور ربع النهائي في 10 أبريل المقبل في هولندا و16 منه في تورينو.

وكان مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري قد أعرب عن ثقته بأن رونالدو لن يعاقب من قبل الاتحاد الأوروبي، موضحا "أعتقد أن الجميع احتفلوا بطريقتهم الخاصة على أرض الملعب. لم أر أمرا غريبا، مجرد احتفال".

وتابع "لن يكون ثمة إيقاف" بحق البرتغالي.