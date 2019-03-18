رياضة | صحفي يفتح النار على ميسي بسبب رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي يفتح النار على ميسي بسبب رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الإعلامي جوسيب بيدريول مقدم برنامج "التشيرينجو" انتقادات لاذعة للأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونجح ليونيل ميسي في قيادة برشلونة للفوز على ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء سجله من خلاله النجم الأرجنتيني هاتريك بمفرده.

وقال بيدريول في برنامجه اليوم: ميسي لاعب مختلف ودائماً ما يظهر ذلك، ولكن دعونا نتوقف عن مقارنة ميسي بأي لاعب آخر في كرة القدم.

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واضاف: إذا قارنت ميسي في الأرجنتين بمارادونا، ستجد هناك أفضلية عن مارادونا الذي حقق لقب المونديال فيما لم يفز به ميسي مع الأرجنتين.

وتابع: إذا قارنت ميسي مع كريستيانو أيضا ستجد بأن رونالدو حقق دوري الأبطال في آخر ثلاثة مواسم عكس ميسي الذي لم يفز بالبطولة.

واختتم تصريحاته قائلا: ميسي يريد الفوز بالبطولة ولكن هناك مشكلة كبيرة أمامه هي وجود رونالدو مع يوفنتوس .