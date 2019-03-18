انت الان تتابع تفاصيل خبر رونالدو قد يغيب عن ربع نهائي "الأبطال" لهذا السبب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 06:52 مساءً - فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقاً تأديبياً خاصاً بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب احتفاله "غير اللائق"، عقب تأهل فريقه يوفنتوس الإيطالي على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الاتحاد القاري للعبة، الاثنين، فتح تحقيق تأديبي في احتفال رونالدو، متهماً إياه بـ"سوء السلوك"، ما قد يُعرضه لعقوبة بحسب المادة "55" من اللوائح التأديبية.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التأديبية باليويفا، الخميس المقبل، لتصدر قرارها النهائي ضد نجم الكرة البرتغالية الذي سجّل ثلاثية، ليقود "اليوفي" إلى قلب تأخره في لقاء الذهاب أمام الأتلتيكو بثنائية نظيفة إلى فوز دراماتيكي إياباً (3-0)، ليعبر ببطل إيطاليا إلى ربع نهائي المسابقة القارية.

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وفور نهاية المباراة وضمان التأهل، قلّد رونالدو احتفال المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني في موقعة الذهاب، التي جرت على ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، ليتعرض لعقوبة مالية قُدرت بـ20 ألف يورو.

وتشير تقارير صحفية إلى أن نادي العاصمة الإسبانية يضغط بقوة على الاتحاد الأوروبي لإيقاف رونالدو لمباراة واحدة؛ ما يعني غيابه عن لقاء ذهاب الدور ربع النهائي أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وكان اليويفا قد أوقف رونالدو مباراة واحدة في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري الأبطال إثر طرده أمام فالنسيا، في المباراة التي احتضنها ملعب "مستايا".

يُذكر أن رونالدو بصم على "ريمونتادا" بتسجيله هدفين برأسية وثالثاً من ركلة جزاء، ليقود فريق "السيدة العجوز" إلى الإطاحة بأتلتيكو مدريد، أحد أفضل الفرق الأوروبية في التنظيم الدفاعي.