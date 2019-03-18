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الامارات | ماني يهدد أرقام صلاح مع ليفربول

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل لاعب ليفربول، ساديو ماني تاريخ اللاعبين السنغاليين في الممتاز، بعد تسجيله الهدف رقم 17 له هذا الموسم بقميص ليفربول.

وأصبح ساديو ماني أكثر سنغالي يسجل الأهداف في موسم واحد من البريميرليج بعد تحطيمه الرقم الخاص بمواطنه السنغالي ديمبا با المهاجم السابق لنيوكاسل الذي سجل 16 هدف في موسم 2011/2012.

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وبات اللاعب السنغالي أول لاعب أفريقي يحرز 40 هدفاً مع ليفربول، بعد المصري محمد صلاح، إذ تساوى اللاعبان برصيد 17 هدفاً في صراع الهدافين الذي يتصدره الأرجنتيني أغويرو برصيد 18 هدفاً.


    
    
    

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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