الامارات | ماني يهدد أرقام صلاح مع ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يهدد أرقام صلاح مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل لاعب ليفربول، ساديو ماني تاريخ اللاعبين السنغاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله الهدف رقم 17 له هذا الموسم بقميص ليفربول.

وأصبح ساديو ماني أكثر سنغالي يسجل الأهداف في موسم واحد من البريميرليج بعد تحطيمه الرقم الخاص بمواطنه السنغالي ديمبا با المهاجم السابق لنيوكاسل الذي سجل 16 هدف في موسم 2011/2012.

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وبات اللاعب السنغالي أول لاعب أفريقي يحرز 40 هدفاً مع ليفربول، بعد المصري محمد صلاح، إذ تساوى اللاعبان برصيد 17 هدفاً في صراع الهدافين الذي يتصدره الأرجنتيني أغويرو برصيد 18 هدفاً.







