هودسون أودوي أحدث ضحايا العنصرية في كرة القدم

أصبح الإنجليزي كالوم هودسون أودوي، نجم تشيلسي الإنجليزي، احدث ضحايا العنصرية في ملاعب كرة القدم، بعدما تعرض لها في مباراة دينامو كييف الأوكراني.

هودسون اودوي شارك في فوز تشيلسي على دينامو كييف بنتيجة 5-0، الخميس الماضي، في إياب الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي، وهو الفوز الذي قاد الفريق للتأهل عقب الفوز ذهابا بنتيجة 3-0.

وأصدر نادي تشيلسي، اليوم الإثنين، بيانا أكد فيه تعرض لاعب له لهتافات عنصرية من قبل بعض الجماهير المنتمية لتشجيغ دينامو كييف في الدقائق الأخيرة من المباراة الماضية.

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وأوضح النادي الإنجليزي أنه قام بإبلاغ حكم المباراة بالواقعة وكذلك ممثل الاتحاد الأوروبي في المباراة، وذلك فور انتهائها، لمطالبتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب البيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجماهير المذكورة، مبديا استعداده للتعاون الكامل مع "اليويفا" في عمليات التحقيق.

وعلى الفور اصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرارا بفتح التحقيق في تلك الواقعة، دون الكشف عن أي تفاصيل، مع احتمالية أن تشمل العقوبات حرمان جماهير الفريق من بعض مبارياته في المشاركات المقبلة.