بوكيتينو: ميسي "عبقري".. وواثق من مواجهة برشلونة بنهائي الأبطال

صرح ماوريسيو بوكيتينو المدرب الأرجنتيني المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي إن يتوقع فوز برشلونة ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما كلل المديح لليونيل ميسي واصفًا اللاعب الأرجنتيني بالـ"عبقري".

وخلال تصريحات نقلتها موندو ديبورتيفو، قال مدرب توتنهام: برشلونة يمتلك لاعبين جيدين، ولاعبين خارقين (في إشارة إلى ميسي)، إنه لاعب مختلف يفعل اشياء في الكرة لا أحد يتوقعها ويواصل مفاجأة الجميع".

واكمل: "لقد كنت محظوظًا بمشاهدته يلعب، وعانيت منه، من المخذل ألا يتواجد في فريقي لاعب بقيمته ومستواه".

Advertisements

وعن موقف السبيرز خلال بطولة دوري أبطال أوروبا حيث أوقعته قرعة ربع النهائي في مواجهة أمام مانشستر سيتي قال المدرب الأرجنتيني: "ليس لدي محل شك في تواجد الفريق بنهائي الأبطال على ملعب واناد ميتروبوليتانو، لدي ثقة كبيرة في فريقي".

وواصل: "بالتأكيد جميع الفرق لديها فرص متكافئة في الوصول إلى نهائي البطولة، مانشستر سيتي ويوفنتوس فرق تكافح للفوز لتلك البطولة".

وعن رأيه في مباراة يونايتد وبرشلونة في مواجهة ربع النهائي قال: "يونايتد فريق كبير، وبإمكانه الفوز بالبطولات الكبرى، ولكن لنصبح أكثر وضوحًا فإن برشلونة لديه الأفضلية".