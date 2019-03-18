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تأبين ضحايا نيوزيلندا في مباراة إنجلترا والتشيك

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن تأبين ضحايا مسجد النور بنيوزيلندا، قبل مباراة الأسود الثلاثة أمام التشيك، المقرر لها الجمعة المقبل، على ملعب ويمبلي، ضمن تصفيات يورو 2020.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي: "سيتم تأبين ضحايا الحادث المآسوي في نيوزيلندا، خلال مباراة إنجلترا والتشيك، الجمعة 22 مارس الجاري، وسنتذكر كل المتضررين من الحادث في كرايست تشيرش".

واقتحم إرهابي أسترالي يدعى برينتون هاريسون تارانت، مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، خلال صلاة الجمعة الماضية، وشرع في إطلاق النار على المصلين، متسببا في مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات.

ومن المقرر أن تلعب إنجلترا أمام التشيك، في 22 مارس/آذار الجاري، في افتتاح التصفيات المؤهلة ليورو 2020، على أن تواجه الجبل الأسود في الجولة الثانية يوم 25 من نفس الشهر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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