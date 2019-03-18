عبد الرزاق حمد الله.. أكثر من مجرد مهاجم!

نجح عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر السعودي في إثبات تألقه خلال لقاء الوحدة بالجولة الرابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وقاد عبد الرزاق حمد الله فريقه للفوز على الوحدة برباعية نظيفة عقب تسجيله لسوبر هاتريك، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة.

لم يقتصر تألق عبد الرزاق حمد الله على تسجيل الأهداف فقط، وإنما كان رائعا على مستوى صناعة الفرص، بعدما صنع فرصتين على مرمى الوحدة.

عبد الرزاق لديه 6 تسديدات على مرمى الوحدة أكثر من أي لاعب آخر في النصر