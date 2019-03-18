أسطورة ليفربول يوجه نصيحة لمحمد صلاح

قام أسطورة نادي ليفربول السابق جيمي كاراجير ، بتوجيه نصيحة الى المصري محمد صلاح لاعب الفريق، لافتًا إلى أنه ظهر عليه طابع الأنانية خلال مواجهة فولهام، مساء أمس الأحد.

وتحدث كاراجير في تصريحات عبر قناة سكاي سبورتس، مؤكدًا أن صلاح حقق أفضل الأرقام بين لاعبي ليفربول خلال الموسم الجاري حتى الآن.

وقال قائد ليفربول السابق: "لقد ظهرت الأنانية عليه خلال اللقاء، لا شك أن الأرقام التي حققها مع الفريق حتى الآن مميزة، سواء عن طريق التسجيل أو صناعة الأهداف".

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وأكمل: "لا يوجد أي لاعب ساهم في الأهداف، سواء تسجيل أو صناعة، أكثر منه حتى الآن، إنه مميز، ولكن طابع الأنانية ظهر عليه في كرتين أو ثلاث خلال مواجهة فولهام".

وسجل صلاح 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري، وثلاثة في البطولات الأخرى، إلى جانب صناعته لتسعة أهداف حتى الآن.

واختتم كاراجير: "الثلاث هجمات التي أتحدث عنهم، كان يجب على صلاح أن يبحث عمن هم حوله والتمرير لهم بدلًا من إنهاء الهجمة بنفسه، كان يجب قتل المباراة أولًا".