شكرا لقرائتكم خاميس لا يتعجل حسم أمر العودة إلى ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز، نجم هجوم بايرن ميونخ الألماني، أنه ليس متعجلا لحسم مسألة رجوعه لصفوف ريال مدريد الإسباني مع انتهاء الموسم الجاري قبل انتهاء المباريات المتبقية للنادي البافاري في الدوري الألماني.

وسجل رودريغيز، الأحد، ثلاثيته الأولى هاتريك في البوندسليغا في المباراة التي فاز بها بايرن ميونخ 6 - صفر على منافسه ماينز. وقال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "آس" الإسبانية: سنرى ما سيحدث، لا يزال هناك الكثير من المباريات.

وردا على سؤال حول تأثير عودة الفرنسي زين الدين زيدان لمنصب المدير الفني لريال مدريد على مستقبله مع النادي، أجاب رودريغيز قائلا: لم يحدث أي شيء مع زيدان، أعتقد أنه لن يؤثر على مستقبلي على الإطلاق.

ومن المنتظر أن يتخذ بايرن ميونخ في منتصف يونيو المقبل قرارا بشأن تفعيل بند الشراء المدرج بتعاقده مع اللاعب الكولومبي مقابل 42 مليون يورو سيدفعها لريال مدريد.

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وقال أولي هوينس، رئيس بايرن ميونخ، متحدثا عن احتمالات شراء خاميس بصفة نهائية: علينا أن نقرر إذا كنا نريد التعاقد معه أم لا، في النهاية المدرب هو من عليه أن يقول لنا ما يريده.

فيما قال كارل هاينز رومنيغه، المدير التنفيذي للنادي البافاري: أعتقد أننا سنراه يلعب هنا في الموسم المقبل، نحن جميعا سعداء معه.

وحقق النجم الكولومبي مع بايرن ميونخ هذا الموسم أرقاما جيدة للغاية، فقد سجل سبعة أهداف وصنع ستة أهداف أخرى خلال المباريات الـ 23 التي خاضها بقميص النادي البافاري حتى الآن.

وبالإضافة إلى هذا، أصبح خاميس أحد اللاعبين الأساسين بالنسبة للكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ، الذي بات يشركه في جميع المباريات منذ مطلع العام الجاري.