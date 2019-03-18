تييم رابعا على حساب فيدرر وأندريسكو تطرق باب العشرين الأوليات

اسماء السيد - لم يكتف النمسوي دومينيك تييم بالفوز على منافسه السويسري روجيه فيدرر في نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية للماسترز بل تخطاه أيضا في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر الاثنين بتقدمه الى المركز المركز الرابع على حسابه، بينما تراجع السويسري الى الخامس.

ولا يزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتصدر بفارق كبير عن منافسه المباشر الإسباني رافايل نادال الذي اضطر الى الانسحاب قبل خوضه مباراته في نصف نهائي إنديان ويلز ضد فيدرر في الدور نصف النهائي بسبب إصابة في الركبة، بينما حافظ الألماني ألكسندر زفيريف على المركز الثالث علما بانه خرج من الدور ثمن النهائي من الدورة الأميركية.

والمركز الرابع هو الأفضل الذي يحققه تييم (25 عاما) في مسيرته الاحترافية، وأتت عودته إليه (احتله سابقا في تشرين الثاني/نوفمبر 2017)، بعد تتويجه بأول لقب لدورة ماسترز ألف نقطة في مسيرته.

في المقابل، تراجع الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الذي لم يتمكن من الدفاع عن لقبه في إنديان ويلز بداعي الاصابة في ركبته، ثلاثة مراكز وبات ثامنا.

- تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 10990 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 8725

3- الألماني ألكسندر زفيريف 6630

4- النمسوي دومينيك تييم 4755

5- السويسري روجيه فيدرر 4600

6- الياباني كي نيشيكوري 4235

7- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4115

8- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 3585

9- الأميركي جون إيسنر 3485

10- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3160

أندريسكو تطرق باب العشرين الأوليات

باتت الكندية بيانكا أندريسكو على مشارف نادي اللاعبات العشرين الأوليات في التصنيف العالمي لكرة المضرب بعد إنجازها المتمثل بتتويجها بطلة لدورة إنديان ويلز الأميركية بفوزها على الألمانية أنجيليك كيربر في المباراة النهائية.

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واستهلت الشابة من أصول رومانية (18 عاما) الدورة الأميركية في المركز الستين عالميا لكنها حققت قفزة هائلة وباتت تحتل المركز 24 في التصنيف الصادر الاثنين، لتواصل خطواتها الكبيرة في التصنيف حيث كانت تحتل المركز 243 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

أما منافستها كيربر فارتقت أربعة مراكز وباتت رابعة.

ولا تزال صدارة التصنيف معقودة لليابانية ناومي أوساكا، لكنها خسرت العديد من النقاط بعد خروجها في ثمن النهائي من دورة انديان ويلز التي تحمل لقبها العام الماضي.

وتراجعت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى سابقا، من الثاني الى الثالث بخروجها من ثمن النهائي أيضا، لتتقدم التشيكية بترا كفيتوفا بدلا منها.

تصنيف العشر الأوليات:

1 - اليابانية ناومي أوساكا 5991 نقطة

2- التشيكية بترا كفيتوفا 5550

3- الرومانية سيمونا هاليب 5457

4 الألمانية أنجيليك كيربر 6315

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5225

6- الأميركية سلون ستيفنز 5222

7- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5145

8- الهولندية كيكي برتنز 4995

9- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3620

10 - الأميركية سيرينا وليامس 3406