شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف دورًا جديدًا لـ هانى رمزى فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب المكسيكى خافيير أجيرى، مدرب منتخب مصر، من مساعده هانى رمزى، عملاً إضافيًا فى معسكر الفراعنة الذى انطلق أمس الأحد، استعدادًا لمواجهتى النيجر ونيجيريا يومى 23 و26 مارس الجارى. لمعرفة دور هانى رمزى الإضافى اضغط هنا.. Advertisements

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