شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر ينتظر نداء المنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر ميدو جابر صانع ألعاب مصر المقاصة الانضمام للمنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة بعد تألقه اللافت مع الفريق الفيومى منذ انضمامه إليه قادمًا من الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويعيش جابر فترة من التألق مع فريقه بعدما نجح فى إحراز هدفين بالإضافة لصناعة بعض الأهداف أعادت إليه بريقه الذى كان عليه قبل الانضمام للقلعة الحمراء

ويحتل مصر المقاصة المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 39 نقطة، وينافس الفريق حاليًا على المركز الرابع .

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