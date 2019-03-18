مصيلحى يحل أزمة نجم الاتحاد فى عصره الذهبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى نداء جماهير الفريق السكندرى ومناشدة محمد عبد النبى لاعب الفريق فى عصره الذهبى بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، بعدما زاره على الفور وعمل اللازم من خضوعه للفحوصات الطبية ومباشرة علاجه. وكرم محمد مصيلحي نجم الاتحاد الأسبق ومنحه درع النادى لما قدمه من جهد وعرق وقت أن كان لاعبًا فى سيد البلد. وقدم أبناء النادى من الجيل الذهبى شحته الإسكندرانى وعادل البابلى والسيد كروان وعيد أحمد والسيد الثعلبى ومحيى عثمان وحسن أبو عبده وبسطاوى والاسناوى والجارم ونصر إبراهيم وهانى سرور والعديد من اللاعبين القدامى الشكر لمصيلحى لدوره البارز دائمًا فى مسانده قدامى الاتحاد وتقديم يد العون لهم سواء كان داخل منظومة النادى أو خارجها .



محمد عبد النبى

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