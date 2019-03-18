الشارقة الإماراتي يرفض طلب استعارة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو نادى الشارقة الإماراتي، طلب النادى الأهلى المصرى باستعارة على زين لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد، للمشاركة ضمن صفوفه فى مباراة كأس السوبر الأفريقى والمقرر لها يوم 4 أبريل المقبل بالمغرب.
من المقرر أن يواجه يد الأهلى غريمه التقليدى الزمالك يوم 4 أبريل المقبل بالمغرب، فى مباراة كأس السوبر الأفريقي.
يأتى رفض نادى الشارقة الإماراتى بسبب ارتباط اللاعب بالمشاركة ضمن صفوف فريقه فى مباراة مهمة يوم 5 أبريل المقبل.
كان اللاعب أبدى موافقته على طلب النادى الأهلى باستعارته للمشاركة فى مباراة كأس السوبر، ولكن قرار نادى الشارقة أوقف المفاوضات.
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