شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة الإماراتي يرفض طلب استعارة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو نادى الشارقة الإماراتي، طلب النادى الأهلى المصرى باستعارة على زين لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد، للمشاركة ضمن صفوفه فى مباراة كأس السوبر الأفريقى والمقرر لها يوم 4 أبريل المقبل بالمغرب.

من المقرر أن يواجه يد الأهلى غريمه التقليدى الزمالك يوم 4 أبريل المقبل بالمغرب، فى مباراة كأس السوبر الأفريقي.

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يأتى رفض نادى الشارقة الإماراتى بسبب ارتباط اللاعب بالمشاركة ضمن صفوف فريقه فى مباراة مهمة يوم 5 أبريل المقبل.

كان اللاعب أبدى موافقته على طلب النادى الأهلى باستعارته للمشاركة فى مباراة كأس السوبر، ولكن قرار نادى الشارقة أوقف المفاوضات.