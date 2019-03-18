شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد النادى الأهلى مؤتمرًا صحفيًا فى الواحدة ظهر الخميس بمقر النادى بالجزيرة بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم. يحضر المؤتمر محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة ممثلًا للأهلى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وذلك لوضع آليات التعاون بين النادى وبنك المعرفة خلال المرحلة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.. الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.