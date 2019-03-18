شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف انضمام لاعب الإسماعيلى للأهلى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو الأهلى من مفاوضاتهم مع نظرائهم فى الإسماعيلى، لإنهاء صفقة مدافع الدراويش لتدعيم الدفاع الأحمر فى الموسم المقبل. وحصل الأهلى على اللاعب فى وقت سابق، ويتبقى موافقة نادى الإسماعيلى فقط. Advertisements لمعرفة لاعب الإسماعيلى الذى وقع للأهلى اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف انضمام لاعب الإسماعيلى للأهلى الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.