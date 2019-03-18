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مران فى الجيم للاعبى المنتخب.. واختبار "وزن" بعد الغداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو المنتخب الوطنى تدريبهم داخل صالة التأهيل فى حضور جميع أفراد الجهاز الفنى واستمر قرابة الساعة ثم توجهوا لتناول وجبة الغداء.

ويستعد لاعبو المنتخب للخضوع لاختبار الوزن بعد قليل، ويخوض الفريق مران اليوم فى السادسة والنصف بمشاركة عمار حمدى وعبد الرحمن مجدى ليرتفع العدد إلى 18 لاعبًا.. ويخوض المنتخب الوطنى مباراة النيجر يوم 23 مارس الجارى فى تصفيات أمم أفريقيا قبل مواجهة نيجيريا يوم 26 مارس وديا.

 

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لاعبو المنتخب فى الجيم

 

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المنتخب
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تدريبات الجيم
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لاعبو المنتخب

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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