شكرا لقرائتكم خبر عن مران فى الجيم للاعبى المنتخب.. واختبار "وزن" بعد الغداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو المنتخب الوطنى تدريبهم داخل صالة التأهيل فى حضور جميع أفراد الجهاز الفنى واستمر قرابة الساعة ثم توجهوا لتناول وجبة الغداء. ويستعد لاعبو المنتخب للخضوع لاختبار الوزن بعد قليل، ويخوض الفريق مران اليوم فى السادسة والنصف بمشاركة عمار حمدى وعبد الرحمن مجدى ليرتفع العدد إلى 18 لاعبًا.. ويخوض المنتخب الوطنى مباراة النيجر يوم 23 مارس الجارى فى تصفيات أمم أفريقيا قبل مواجهة نيجيريا يوم 26 مارس وديا. Advertisements لاعبو المنتخب فى الجيم

المنتخب

تدريبات الجيم

لاعبو المنتخب

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